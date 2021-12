Está confirmado! Tony Salles é novo cantor da banda Parangolé, que se despediu do vocalista Léo Santana no Carnaval de Salvador deste ano. Com a nova formação, o grupo já se prepara para entrar em estúdio e em breve lançar um novo disco.

Tony Salles começou a carreira na banda Cafuné, em 1999, mas ficou conhecido pelo público ao assumir o lugar de Compadre Washington no grupo É o Tchan, em 2002, ao lado de Renatinho da Bahia.

Em 2006, ele sai da banda para seguir carreira com a sua banda Raghatoni.

