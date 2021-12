Tony Salles diz que está arrependido de ter traído Scheila

O cantor Tony Salles, marido da apresentadora Scheil Carvalho, disse que está arrependido de ter traído a mulher. "Foi um deslize", disse o artista, que chorou durante uma entrevista ao programa "Domingo Espetacular". A declaração foi dada neste domingo, 28, depois que a empresária Kamyla Simioni divulgou fotos íntimas dela com Tony.

"Eu me arrependo pela pessoa com que eu me envolvi e pelo fato da minha mulher estar lá dentro [no reality da Record], passando por tudo isso, como se tudo estivesse passando nas costas dela. Eu não sei dizer como ela vai reagir. Só nos resta aguardar. Eu quero preservar a imagem dela o máximo possível, porque a minha mulher é exemplar. Você a vê fazendo as coisas lá por mim e acontecer uma coisa dessas aqui fora. É triste", disse Tony sobre Scheila, que participa do programa "A Fazenda".

Nas imagens, o cantor aparece beijando a empresária. As fotos foram divulgadas nas redes sociais. Kamyla disse que pretendia enviar as imagens para os amigos, mas acabou "vazando".





O cantor do Raghatoni foi flagrado aos beijos com Kamyla Simioni (Foto: Reprodução)

Ela diz que o encontro com Tony aconteceu em maio, em Porto Seguro, mas o cantor desmente. "A única verdade nisso é que foram tiradas em Porto Seguro. Eu estava com amigos, em fevereiro, e nesse encontro ela (Kamyla) estava justamente nessa casa com eles", disse.

Kamyla também alega que teve uma relação de seis anos com o artista, o que também é negado. "Eu acredito que ela me conheça até há mais tempo que isso, mas em relação a ficar, eu tenho toda a certeza do mundo que não. Ainda digo mais, tudo o que ela está levantando, e que não é real, tudo isso já está sendo tratado pelo meu advogado", ameaça o marido de Scheila.

Ele diz que a traição aconteceu em um momento de crise no casamento. "Foi um deslize meu numa época que eu estava meio que separado da minha mulher. Nessa época, em fevereiro, no Carnaval, eu estava fazendo os meus shows e aconteceu esse pequeno deslize. E foi uma vez só".

adblock ativo