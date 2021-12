Tony Salles desabafa em rede social sobre caso de traição

O cantor Tony Salles resolveu desabafar nesta quinta-feira, 25, após a mineira Kamyla Simioni postar uma foto beijando o marido de Scheila Carvalho. "Família pra mim sempre foi um bem muito precioso. Luto pela minha há 11 anos e não preciso nem falar muito sobre isso, pois quem me conhece como meus familiares, amigos e fãs de verdade, sabem muito bem do que estou falando. Gostaria de lhes fazer umas perguntas... Qual o casal que tem mais de 10 anos juntos que nunca teve um momento de crise? Qual o casal que tem mais de 10 anos juntos que nunca teve um momento de crise? Qual foi o último escândalo envolvendo eu e a minha esposa que eu não lembro?", escreveu.

O cantor alega que a foto do beijo aconteceu há algum tempo já e não poupou Kamyla. "Uma pessoa oportunista está tentando destruir uma família ou se aproveitar do momento. Se uma coisa passada poderia ser usada no momento que aconteceu e, não foi, porque está sendo usada agora???? Logo agora!!! rsrs... Será que a minha mulher em 11 anos de união não me conhece até hoje?", continuou.

E finalizou: "Apenas gostaria de deixar bem claro que o que eu vivo com a minha esposa é uma realidade! Realidade essa que é vivida todos os dias em milhares de famílias. "Altos e baixos", porém, na nossa existe muito amor, respeito e compreensão.". Resta saber o que Scheila Carvalho vai dizer de tudo isso quando sair do programa A Fazenda 6, da Rede Record.

