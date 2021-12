Tonho Matéria e Érico Brás juntos no Ara após o Carnaval

O martelo já foi batido: a partir de 1º de marco, Tonho Matéria e Érico Brás assumirão de vez os vocais da banda Araketu no lugar de Tatau (que saiu, voltou e agora sai de novo do grupo). A confirmação foi feita por eles em uma entrevista exclusiva para a Chame Gente. "Depois do Carnaval, seguiremos juntos", afirma Brás.



Tonho Matéria, por sua vez, anunciou também um projeto que deve percorrer os pontos turísticos de Salvador, após o Carnaval, para divulgar a musicalidade e a história da banda afro que nasceu no subúrbio. "Está no projeto também lançar um CD com as músicas que estamos regravando e as novas", diz.



Antes do anúncio oficial, os dois terão uma baita responsabilidade na festa de Momo: de puxar o bloco Araketu, que completa 35 anos e desfilará no domingo, no circuito Osmar (Centro), e na segunda-feira, no Dodô (Barra-Ondina). Na terça, o bloco repetirá a apresentação na avenida, mas desta vez para a pipoca.



Atualmente, eles estão em estúdio preparando o repertório, que incluirá clássicos do grupo, assim como canções novas, a exemplo de 'Não tem jeito', composta por Tonho Matéria e Beto Corrêa. Enquanto o trabalho não sai, o clima no estúdio é de pura alegria, garante Érico, estusiasmado com a empreitada. Pela animação, o Carnaval promete.

