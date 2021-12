Tomate faz aniversário e agradece aos fãs

O cantor baiano e puxador de bloco Tomate cantor completa 31 anos nesta segunda-feira, 18. Para celebrar mais um ano de vida, o cantor é quem dará um presente ao seu público. Tomate anuncia que no próximo dia 26, vai lançar uma música nova nas rádios do país. Além da música, o cantor apresenta no dia 3 de dezembro seu novo trabaqlho, o CD Alternativo Popular, com 14 faixas inéditas.

Antes mesmo de receber os parabéns, o cantor postou mensagem em seu perfil no Twitter agradecendo pelas felicitações:

Acordei mais velho e feliz hoje! já agredecendo a todos pelas homenagens!! Bom dia! — TOMATE (@TomateOfficial) November 18, 2013

