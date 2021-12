Durante um show realizado no Circo Voador, no Rio de Janeiro, o cantor baiano Tom Zé se irritou e xingou um espectador que jogou um copo de cerveja no palco. O fato aconteceu na última sexta-feira, 10, mas um vídeo foi publicado no Youtube neste sábado, 11.

Após ver que o objeto havia sido atirado no palco, o cantor parou o show e mandou um recado irritado para a plateia. "Não é show de covarde. Se não está gostando, a porta de saíde é ali", proferiu o cantor, entre outros xingamentos.

Em seguida, prosseguiu seu discurso afirmando que nunca desrespeitou o público ao longo da carreira. "Eu tenho 76 anos. Sou um homem de respeito. Durante toda a vida, respeitei vocês", desabafou, com o apoio do público.

Tom Zé apresentou o show dos discos 'Tropicália Lixo Lógico' e 'Tribunal do Feicibuqui'.

Confira o vídeo do show:

Da Redação Tom Zé xinga público durante show no Rio de Janeiro

adblock ativo