Tom Hanks revela que tem diabetes tipo 2

O ator Tom Hanks surpreendeu seus fãs ao revelar no talk-show do apresentador David Letterman que tem diabetes tipo 2.

Hanks, 57 anos, estava promovendo seu novo filme, Captain Phillips - sobre o sequestro de um navio de carga americano por piratas somalis -, quando fez a surpreendente revelação durante entrevista no Late Night with David Letterman, na noite de segunda-feira.

"Eu fui ao médico e ele disse: sabe as altas taxas de açúcar no sangue com que você lida desde os 36 anos? Pois é, você foi promovido. Você tem diabetes tipo 2, meu jovem", contou o astro.

Hanks geralmente altera seu peso corporal em função de sua carreira, como quando ganhou vários quilos para viver um técnico decadente no filme "Uma equipe muito especial", em 1992, ou então ficou esquelético em Náufrago, em 2000.

Os médicos afiram que essas oscilações de peso podem ser um fator no desenvolvimento da diabetes tipo 2, que é a forma mais comum da doença que afeta 25,8 milhões de americanos.

"Meu médico disse: 'Se conseguir ter o peso que tinha no ensino médio, você será totalmente saudável e não terá diabetes tipo 2', e eu respondi: 'Então vou ter diabetes tipo 2 porque não tem como eu pesar o quanto pesava na escola".

Naquela época, Hanks, que tem 1,83 metros de altura, pesava cerca de 44 kg.

