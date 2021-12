Tom Hanks é o astro do novo clipe da cantora canadense Carly Rae Jepsen.

A pop star, que fez sucesso com o hit Call Me Maybe, lançou o clipe da nova música de trabalho, "I Really Like You".

Durante a encenação, Hanks faz dublagem e aparece andando pelas ruas, distribuindo autógrafos aos passantes e atualizando seu perfil no Tinder. No final do vídeo, outra surpresa: o cator Justin Bieber também faz uma participação.

Confira o clipe:

Da Redação Tom Hanks participa de novo clipe de Carly Rae Jepsen

