Tom Hanks deixa deserto de mula após ter pneu furado

O ator e diretor Tom Hanks foi obrigado a comprar três mulas para deixar o deserto do Marrocos, onde se encontrava em busca de um local para rodar um filme e teve o pneu de seu carro furado, informou nesta sexta-feira a imprensa local.

De acordo com o site "Showbiz Spy", o ator e dois membros da equipe de filmagem do longa "Hologram for The King" tiveram um imprevisto com um dos pneus do jeep que estavam, o qual não contava com outro para reposição.

Com um pneu furado, sem estepe e sem rede de cobertura no celular para pedir ajuda - inconvenientes que se mostram frequentes no Marrocos -, os três americanos decidiram caminhar em direção a Rabat, uma viagem que poderia ter sido desastrosa se não fosse a ajuda de um comerciante, que passava no local com suas mulas e vendeu três.

"O homem quase não falava inglês, mas conseguiu captar a mensagem quando Tom mostrou a carteira e tentou um acordo para comprar as três mulas", comentou uma fonte não identificada pela fonte.

Após duas horas no lombo do animal, o ator e seus acompanhantes conseguiram chegar à cidade e entrar em contato com o restante da equipe de filmagem para serem resgatados.

Posteriormente, segundo a fonte, "o ator trocou as mulas com um vendedor por refrigerantes e sanduíches".

