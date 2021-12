TJ nega recurso e Xuxa terá que pagar R$ 50 mil por plágio

A apresentadora Xuxa teve o pedido de recurso negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e terá que pagar uma indenização no valor de R$ 50 mil por um processo de plágio, segundo o portal UOL.

A ação foi movida pelo publicitário mineiro Leonardo Soltz, autor do projeto Turma do Cabralzinho, que há dez anos entrou com um processo contra a empresa Xuxa Promoções e Produções Artísticas. Na justiça, ele pediu reparação por danos morais e materiais, violação dos direitos do autor e uso indevido de marca.

Soltz alega que, em 2007, criou os personagens Cabralzinho, Bebel, Quim, Purri e Caramirim para se tornarem "mascotes oficiais do descobrimento" durante a comemoração dos 500 anos do Brasil, celebrado no ano 2000.

Na época, segundo o publicitário, uma reunião chegou a ser marcada com representantes da Xuxa Produções para apresentar a ideia, mas a empresa alegou não ter interesse no projeto.

Em novembro de 1999, no entanto, faziam parte da Turma da Xuxinha os personagens Guto Cabral, Índia Xuxinha, Guto Padre Anchieta, Guto Borba Gato, Guto D. Pedro I e Xuxinha Princesa Isabel, que, segundo Soltz, teriam muitas semelhanças com seus personagens apresentados à empresa.

Procurada, a assessoria da apresentadora afirmou que não comenta decisões jurídicas.

adblock ativo