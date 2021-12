"Tive poucas relações com mulheres', diz Daniela Mercury

A cantora Daniela Mercury abriu o coração para Marília Gabriela no programa Gabi Quase Proibida que será exibido na quarta-feira, 28, no SBT. "Estou tão apaixonada, o casamento virou uma delícia. Tive poucas relações com mulheres. Nunca neguei estar com mulheres, mas realmente as minhas relações mais longas haviam sido com homens", revelou a cantora.

Daniela afirmou ainda que a família levou numa boa a relação dela com a jornalista Malu Verçosa. "Meus filhos deram risada. Eles já sabiam, já conheciam a Malu", disse. A cantora também revelou que pensou em ser freira quando era criança. "Fiquei entre virar freira e fazer sexo pela primeira vez. Fiquei 10 dias em um convento quando era moça, rezando para que passasse o tesão", disse.

