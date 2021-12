Na última sexta-feira, 29, o humorista Tirullipa, filho do deputado federal Tiririca, lançou uma paródia da música "Metralhadora", da banda Vingadora.

O vídeo, intitulado "Metralha Aí Baitola", foi publicado em seu canal no Youtube e já supera 600 mil visualizações.

Tirullipa faz paródia da música "Metralhadora"; veja

De acordo com uma mensagem deixada pelo humorista, no fim do vídeo, a produção foi assistida e aprovada pela cantora Tays Reis, que é vocalista da dona da versão original, antes de ser publicada.

