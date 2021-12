Tina Turner inspira modelitos de Alinne

"Causar" será a palavra de ordem para Alinne Rosa, da banda Cheiro de Amor, durante o Carnaval. Para tanto, a moça usará modelitos ousados inspirados em ninguém menos que a grande diva da música mundial, a cantora norte-americana Tina Turner.

Os figurinos escolhidos por Alinne possuem um visual mais sexy, remetendo a um estilo mais rock glam - vertente marcada pelos roupas e performances com muita purpurina, salto alto, paetês e trajes elétricos. Conforme o estilista Wagner Kallieno, que assina as peças, os figurinos são baseados no filme Mad Max e no militarismo dos anos 80.

"Pegamos todos os artifícios para compor os quatro looks de Alinne. Paz, Amor e muito rock glam!", afirmou ele. Roupa escolhida e em grande estilo, a bela da banda Cheiro de Amor deve arrasar nos desfiles, aumentando o séquito de admiradores que tem crescido a cada Carnaval.

