Timbalada abre verão com show de três horas

Muita gente, animação e emoção. Este foi o primeiro ensaio da Timbalada que aconteceu no domingo, 23, no Museu du Ritmo, em Salvador. A festa, uma das mais tradicinais da capital baiana, começou pouco depois das 19h e durou cerca de três horas.

Deny entrou no palco e agitou o público com o sucesso "Toneladas de Desejo", que abriu o set list de canções antigas como "Se Você se For", "Meia-hora" e "Minha História". Esta última, emocionou o vocalista da Timbalada ao ser cantada pelo público, de mãos dadas. Durante a apresentação, Deny leu bilhetes, recebeu cartas de fãs, jogou capoeira no palco e cantou "Esse Cara sou Eu", de Roberto Carlos.

Neste ano, o palco do Museu do Ritmo não está mais no centro do espaço, impedindo a tradicional "volta no Guetto" em torno do local de apresentação dos músicos. Mas o sempre carismático Denny foi até o meio do público e comandou a volta dos público em torno dele ao som do frevo "Alegria Original".

Duetos - Carlinhos Brown não poderia ficar de fora da festa. O criador da Timbalada entrou no palco e agitou o público ao som de "Obaluaê", além de relembrar o sucesso do verão passado, "Tantinho".

As cantoras Alinne Rosa e Ju Moraes também se apresentaram, do Camarote, com a Timbalada. A primeira cantou músicas do Cheiro de Amor, "Quixabeira" e "Pensa em Mim". Já a segunda levou o samba ao Museu du Ritmo cantando com Deny "Não Deixe o Samba Morrer" e "O que é? O que é?".

Famosos - O onipresente casal Victor Ramos e Nicole Bahls apareceu na festa e atraiu os olhares do público presente no camarote da festa. Os atores Luiz Miranda e Renato Piaba também foram conferir o agito dos timbaleiros.

adblock ativo