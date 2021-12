Ticiane Pinheiro curte férias com a filha na Bahia

Ticiane Pinheiro está aproveitando as férias com a filha, Rafaela, na Bahia. A apresentadora postou, na tarde desta quinta-feira, 24, no seu Instagram uma foto visitando o Projeto Tamar.



"Rafa aprendendo sobre a vida marinha !!! #Bahia #miniferias #tacabando #snif #inesquecivel #amomuitotudoisso", escreveu Ticiane, na legenda da foto.

A apresentadora publicou fotos junto com a filha numa praia na segunda, 21, que ao que parece foi o dia que ela chegou ao estado.

"E nosso dia hoje foi só com brincadeiras... Boa noite!!! #amorincondicional #felizdavida #naoqueromaisnada #soqueroamar #amoabsurdamente #diaperfeito #ferias #paraiso #família #tudoquetenho", escreveu.

