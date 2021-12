Ticiane Pinheiro comemora 3 meses de namoro com jornalista

Ticiane Pinheiro está comemorando três meses de namoro com o jornalista César Tralli nesta quinta-feira, 22. A apresentadora da Record fez uma montagem com fotos do casal em seu perfil no Instagram e se declarou ao amado:

"Vidaaaaaaaaa, há exatos três meses, eu ganhei um sorriso no rosto, um coração preenchido e um brilho no olhar... Obrigada por me fazer tão feliz!!!", escreveu.

