Ticiana Villas Boas festeja chá de bebê em Salvador

Ticiana Villas Boas fez uma dupla comemoração neste sábado, 22, em Salvador. A jornalista celebrou seu aniversário de 34 anos e fez o chá de bebê do seu primogênito, fruto do casamento com Joesley Batista, sócio da marca Friboi.

Grávida de oito meses, Ticiane contratou a decoradora, Priscila Diniz para organizar a festa que foi inspirada na marca francesa de artigos de luxo Hermès. Segundo o site Glamurama, cerca de 120 pessoas foram convidadas, entre eles a ex-ministra Marta Suplicy.

Ticiane e os primos durante a comemoração

