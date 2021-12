Depois de terem sido flagrados várias vezes juntos e já terem inclusive brincado com o fato de não estarem namorando, Tatá Werneck e Tiago Iorc se beijaram no palco do Prêmio Multishow nesta terça-feira, 25.

A atriz comandou a apresentação do prêmio ao lado de Fabio Porchat e, quando Tiago foi se apresentar, ela aproveitou para brincar com os rumores. O beijo deu o que falar nas redes sociais, mas os artistas não se pronunciaram.

Estadão Conteúdo Tiago Iorc e Tatá Werneck se beijam no Prêmio Multishow

