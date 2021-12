Tiago Abravanel posta foto com parceira de Dança dos Famosos

Mal acabou a maratona de gravações de Salve Jorge, Tiago Abravanel terá que ter fôlego para dar conta dos ensaios de dança para o quadro Dança dos Famosos do Domingão do Faustão. O ator, que já deu um trato no visual e apareceu com o rosto lisinho, postou uma foto no Instagram com sua parceira e professora de dança Aninha Guedes.

"Dan Dan Dan Dan Dan Dançando! Eu e minha parceira @aniinhaguedes no #dancadosfamosos2013 !!! Vamo simbora Aninha!!!!", escreveu o artista.

