Tia de Angelina Jolie morre de câncer de mama

A tia de Angelina Jolie morreu de câncer de mama neste domingo, 26, menos de duas semanas depois da mastectomia dupla da atriz. Debbie Martin morreu aos 61 anos em um hospital em Escondido, no estado norte-americano da Califórnia, perto de San Diego, disse seu marido, Ron Martin, à Associated Press.

Debbie Martin era a irmã mais nova da mãe de Jolie, Marcheline Bertrand, que sucumbiu a um câncer de ovário em 2007. A doença de Marcheline Bertrand inspirou a cirurgia que Jolie, segundo um artigo da atriz publicado em 14 de maio no New York Times.

De acordo com o tio de Angelina, Debbie Martin tinha o mesmo gene BRCA1 defeituoso que Jolie, mas não sabia disso até que a revelação do diagnóstico de câncer em 2004. "Se soubéssemos, certamente teríamos feito exatamente o que Angelina fez", disse Ron Martin em uma entrevista por telefone. As informações são da Associated Press.

