Thiaguinho: médicos aguardam exames para definir tratamento

O cantor Thiago André Barbosa, o Thiaguinho, internado com problemas no pulmão no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira, 18, passa bem, mas sem previsão de alta. Segundo o último boletim divulgado pelo hospital, o artista foi diagnosticado com pneumopatia (doença que afeta os pulmões) e passou por procedimentos médicos ainda na quinta. Os médicos aguardam resultados dos exames para decidir como será feito o tratamento.



Por conta do ocorrido, a assessoria de imprensa do artista informou que todos os shows de Thiaguinho ou participações do cantor até o dia 4 de agosto estão cancelados, incluindo a presença na gravação do DVD da cantora Cláudia Leite, marcado para o dia 3 de agosto, em Recife, Pernambuco.

O show no município de Itabela, interior da Bahia, distante 668 km de Salvador, também está cancelado.

