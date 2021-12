Thiaguinho grava clipe para a Copa do Mundo

O cantor Thiaguinho já gravou o clipe da música da Globo para a Copa do Mundo 2014. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", ele irá fazer uma versão para a canção Coração Verde e Amarelo, de Tavito e Aldir Blanc, já conhecida do público.

Para quem não está lembrado da letra da músixa, é aquela que traz o refrão: "Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol com direito a replay".

"Cantava na escola quando tinha 11 anos", disse o cantor à coluna.

