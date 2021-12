Thiaguinho faz show com Barack Obama no peito

Para marcar seu show em Estância Alto da Serra, em São Paulo, o cantor Thiaguinho usou uma camisa em apoio ao presidente Barack Obama, que é candidato a reeleição norte-americana. O show, que aconteceu neste domingo (16), faz parte do lançamento do DVD Ousadia & Alegria, que marca a carreira solo do artista. Cerca de 30 mil pessoas assistiram à apresentação.

