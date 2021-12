Thiaguinho é submetido a broncoscopia e pleuroscopia

O cantor Thiaguinho foi submetido, na noite de quinta-feira, 18, a broncoscopia e pleuroscopia para descobrir qual é o problema que afeta os pulmões. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio Libanês, divulgado na tarde desta sexta-feira, 19, o estado geral do cantor é bom, mas não há previsão de alta. Thiaguinho foi internado na quarta-feira, 17, com dores abdominais.

Todos os shows de Thiaguinho ou participações do cantor até o dia 4 de agosto estão cancelados, incluindo a presença na gravação do DVD da cantora Cláudia Leite, marcado para o dia 3 de agosto, em Recife, Pernambuco.

