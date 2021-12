Thiaguinho é internado com problemas pulmonares

O cantor foi internado nesta quinta-feira, 18, no Hospital Sírio-Libanês com pneumopatia, uma doença que afeta o pulmão. Segundo o boletim médico do hospital, o cantor passa bem e ainda fará mais exames para saber qual será o tratamento específico. Não há previsão de alta.

Os shows marcados até o dia 4 de agosto foram cancelados. A assessoria do cantor disse que ele já sentia dores na região abdominal há algum tempo.

Toda a agenda de shows (total de 17) do namorado de Fernanda Souza até o dia 4 de agosto (inclusive o show que ele faria na Jornada Mundial da Juventude - JMJ) foi suspensa temporariamente.

