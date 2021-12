Thiaguinho e Fernanda Souza se casam nesta terça

Depois de quatro anos de namoro, Fernanda Souza e Thiaguinho vão oficializar a união nesta terça-feira, 24, em uma cerimônia tradicional, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo.

Fernanda deve entrar na igreja com o futuro sogro, já que ela perdeu o pai no final de 2013.

Após a cerimônia religiosa, os convidados irão festejar com o casal no Hotel Fasano, nos Jardins. Uma bateria de escola de samba está entre as apresentações da noite.

Apesar de não ter revelado muita coisa sobre o casamento à imprensa, Fernanda tem soltado alguns detalhes pelas redes sociais. Nessa semana, a atriz contou o cabeleireiro Thiago Fortes é o responsável por fazer seu penteado de noiva.

Além disso, Fernanda contou que cuidou das unhas e fez drenagem linfática no salão do hairstylist das celebridades Marcos Antonio de Biaggi.

A atriz também agradeceu a estilista Martha Medeiros por fazer o seu vestido.

"Quando eu tinha uns 19 anos conheci a Martha Medeiros e ela me falou: 'Fernandinha, um dia vou fazer seu vestido de noiva!'. Dez anos depois eu ligo pra ela dizendo: 'Vou casar!!!' (risos) e a promessa se fez realidade! O amor que ela e sua equipe estão colocando neste vestido me deixa emocionada... E o que me deixa mais feliz ainda é ter uma pessoa tão do bem, tão abençoada, cuidando desse momento tão lindo! Te amo, Marthinha e obrigada por cuidar de mim com tanto amor...", escreveu ela, ao publicar uma foto com a estilista.

