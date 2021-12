Thiaguinho é diagnosticado com tuberculose pleural

A assessoria de imprensa de Thiaguinho divulgou nesta quinta-feira, 25, que o cantor foi diagnosticado com tuberculose pleural. Os exames foram realizados no período em que ele ficou internado, na semana passada, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Thiaguinho agora vai começar o tratamento e permanece de licença médica até o dia 4 de agosto. Segundo o relatório médico, o cantor tem a forma não transmissível da doença.

