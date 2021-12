Thiaguinho é comparado com Cirilo: "Parecem pai e filho"

Em sua participação no programa "Domingo Legal", neste domingo (10), o cantor Thiaguinho tietou o ator Jean Paulo Campos, de "Carrossel", e revelou que era chamado de Cirilo quando era criança. Nos bastidores, ele tirou uma foto com o menino e postou no Twitter. Rapidamente, seus fãs já começaram com as comparações. "Parecem pai e filho", escreveu um dos seguidores do pagodeiro.

