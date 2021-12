Thiaguinho distribui tênis com sua marca para amigos

Thiaguinho está mesmo com a bola toda. O cantor fez uma parceria com a Nike e estampou sua marca em tênis do modelo Tiempo 94, uma edição especial da chuteira usada pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994.

Com o produto em mãos, o cantor resolveu presentear alguns amigos. O ex-jogador Ronaldo já ganhou o seu e postou um agradecimento no Instagram. "Acabei de receber do meu amigo @thbarbosa! #nikefc #ouseserbrasileiro", escreveu, na legenda da foto em que aparece segurando o presente.



Além das iniciais TH, o tênis ainda leva os nomes "Ousadia" e "Alegria", lema de vida de Thiaguinho e nome de uma das suas músicas de sucesso.

Não há informações sobre a venda do produto. Nas redes sociais, Thiaguinho só falou que se tratava de uma parceria com a marca. "Trabalhando numa parada maneira aqui com meus amigos na Nike! #NikeFC #Tiempo94Seguindo", escreveu o cantor.

