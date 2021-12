Thiaguinho deixa hospital após quatro dias internado

Thiago André Barbosa, o Thiaguinho, recebeu alta na manhã deste domingo, 21, após passar quatro dias internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O cantor usou as redes sociais para avisar que estava indo para casa. "Recebi alta! Graças a Deus já saí do hospital e estou me recuperando bem dos procedimentos médicos", escreveu.

Thiaguinho ainda aproveitou e agracedeu o apoio que recebeu dos amigos, da família e da noiva, a atriz Fernanda Souza. "Quero agradecer demais a Deus por me dar forças nesses momentos difíceis e por me dar uma família e amigos tão sensacionais! Obrigado Mãe, Pai, Éllen e Renata pelo apoio total no hospital. O tempo todo... (Sem vcs sou nada) Gabriel @barriguiinha por não sair um segundo do meu lado, dormindo sentado no hospital (irmão demais), minha noiva @fernandasouzaoficial por cuidar tão bem de mim no hospital e segurar a minha mão quando tive medo (vc eh fundamental)", disse.

A equipe médica do hospital e o empresário também foram lembrados: "Dr. Davi Uip, Dr. Angelo Fernandes e a toda a equipe do Hospital Sírio-Libanês pelo carinho e atenção comigo... Meu empresário Fabio Francisco pelo apoio total e visitas diárias...", completou Thiaguinho.

O cantor ainda agradeceu aos fãs e falou da mensagem que ganhou quando chegou em casa: "todas as pessoas que estão orando por mim e torcendo pela minha recuperação... Vamos passar por mais essa juntos, meus ousados... Vou cuidar de mim e já já Tô de volta, ok? Amo vcs e que Deus os abençoe! Ahhhh... Essa foto eh da porta da minha casa... Minha prima Renata me recebeu assim. Obrigado, Senhor, essa eh minha herança maior.. O amor. #ousadiaealegria", escreveu o cantor em seu perfil no Instagram.





Apesar de ser liberado para voltar para casa, a assessoria do cantor informou que Thiaguinho vai passar por novos exames e continuará sendo acompanhado pelos médicos.



Ainda segundo a assessoria de Thiaguinho, o cantor precisa ficar em repouso por algum tempo. Todos os shows programados até o dia 4 agosto continuam suspensos.

