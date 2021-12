Thiago Rodrigues: "Dobrei a língua com relação a Neymar"

Thiago Rodrigues usou o seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 7, para fazer um desabafo em relação ao atacante da Seleção Brasileira, Neymar Jr. "Eu tive que dobrar minha língua com relação ao Neymar...", escreveu o ator, que é fã de futebol.

A desconfiança em relação ao talento do camisa 10, segundo Thiago, seria pelo fato dos muitos "craques" que surgem aos olhos apenas da mídia.

"Talvez porque a mídia goste de elevar todo e qualquer jogador que apareça com dribles e firulas... Dizem que é craque, e assim surgem "craques" toda semana, que na semana seguinte voltam ao posto de jogador comum. E eu sou torcedor, comum, daqueles enlouquecidos que tem opiniões contraditórias e apaixonadas! Mas tenho bom senso, não sou cego. E o Neymar não é comum, ele é craque! E eu dobrei a minha língua com o maior prazer!", justificou.

E continuou: "O garoto é rápido, inteligente, criativo, original, inventivo, e finaliza muito bem! Daqueles jogadores que não aparecem toda hora! Aliás, uma pena a geração anterior, do Kaká, Adriano e Robinho não estarem bem pra receber esses jovens na seleção, dar suporte."

Thiago ainda lamentou o afastamento do jogador da Copa do Mundo e desejou força ao craque: " Mas agora não tem Neymar, se tava difícil, agora ficou duro! Duro de nao se emocionar com sua trajetória, nao se emocionar com essa contusão infeliz que o tirou da copa! Imagino o tamanho dessa frustração, mas saiba @neymarjr você é novo, tem muita coisa pela frente! E uma coisa ninguém tira de você, o respeito, o carinho e a admiração de um país inteiro! Boa recuperação! Força!!! E Vamos Brasil porque nada esta perdido! #vaibrasil #vamosbrasil #worldcup".

