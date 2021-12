Thiago Martins quer ser ator nos EUA

O ator Thiago Martins viveu o jogador Leandro na novela global Avenida Brasil, namorou Deborah Secco em Louco por Elas e, no dia 11, volta à telinha na nova trama das seis Flor do Caribe. No folhetim, ele fará o papel de Rodrigo, um piloto de caça. Mas ele pretende voar mais alto. O ator sonha em atuar no cinema norte-americano. "Quero estudar atuação, direção, fotografia. Todo o processo. E trabalhar lá, por que não?", revelou.

