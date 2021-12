Thiago Lacerda grava novela de pernas abertas

O ator Thiago Lacerda, no ar como Toni, de Joia Rara (Globo), tem trabalho quando contracena com o interesse romântico do personagem, Hilda, interpretada por Luiza Valdetaro. Por conta da diferença de altura - ele mede 1,95m e ela, 1,67 m - o ator precisa ficar de pernas abertas quando está com ele, principalmente nos planos mais fechados.

Segundo o Globo, os diretores sempre tentam colocar Toni sentado quando os dois estão juntos na mesma cena.

adblock ativo