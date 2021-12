Thiago Fragoso e Mateus Solano dão selinho em premiação

Thiago Fragoso e Mateus Solano deram um selinho durante uma premiação que elegeu os destaques da televisão. O evento, realizado nesta segunda-feira, 28, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, elegeu a novela "Amor à Vida" (Globo), como a "Novela do Ano".

O beijo entre os atores, que viveram um casal gay na trama, aconteceu logo após a entrega dos prêmios de atuação, que também rendeu destaque para o elenco da novela.

Mateus Solano, que viveu o vilão Félix, ganhou o troféu de melhor ator e, assim que subiu ao palco para receber o prêmio aproveitou para reviver a cena do esperado beijo gay com o ator Thiago Fragoso. Fragoso foi eleito o melhor ator coadjuvante pela premiação.

Entre as mulheres, Vanessa Giácomo ficou com o troféu de melhor atriz e Elizabeth Savalla com o de atriz coadjuvante, ambas também de "Amor à Vida". Tatá Werneck, que interpretou a periguete Valdirene na novela, levou o prêmio de revelação da TV.

