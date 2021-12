The Voice: Público elege exibição de baiana como a melhor

Os internautas que acessaram o site do reality musical The Voice, até a última quarta-feira, 21, escolheram a apresentação da baiana Ju Moraes, 26, com a melhor do primeiro dia de apresentações ao vivo, exibido no último dia 11. Dentre os 12 concorrentes que se apresentaram no dia, a comandante da banda Samba D´Ju encantou o público interpretando a canção "Sá Marina", de Antonio Adolfo e Tibério Gaspar.

Os internautas escolheram mais quatro concorrentes para compor o Top 5 do dia. Nesta lista, o público colocou dois integrantes do grupo da cantora Cláudia Leitte. Além da própria Ju Moraes, que liderou a seleção, o jovem Gustavo Fagundes, 21, apareceu em segundo lugar.

Seguindo os integrantes do grupo da cantora Claúdia Leitte estão, respectivamente, a cantora Mira Calado, que integra o time Carlinhos Brown; Daniel Dyba, que pertence ao grupo de Daniel; e Késia Estácio, do time de Lulu Santos.

Apresentação - Disputando a preferência do público com outros dois cantores do grupo de Cláudia Leitte, no último dia 11, Ju Moraes agradou o pessoal de casa e foi a primeira integrante do elenco a ser aprovada nas semifinais. Entre Gustavo Fagundes e Breno Lima, que disputaram com Ju, o primeiro foi salvo por Cláudia e o segundo eliminado da disputa.

"Obrigado, Bahia! Obrigado, Salvador". Foi assim que a cantora agradeceu aos telespectadores, logo que soube que graças ao público havia garantido permanência no reality musical.

