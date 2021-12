The Voice : Torcida por baianas na reta final é grande

O próximo domingo será um dia decisivo na carreira das cantoras baianas Ju Moraes e Ludmillah Anjos. Selecionadas para a etapa final do programa The Voice Brasil, da Rede Globo, as artistas vão disputar o posto de melhor voz do País com mais seis concorrentes, escolhidos pelo voto popular e pelos técnicos do programa. Enquanto as intérpretes enfrentam, na última semana, uma intensa maratona de ensaios no Rio de Janeiro, a torcida na Bahia organiza uma grande comemoração para torcer pelas finalistas.

Na casa da tia de Ludmillah Anjos, Nicênia Maria dos Santos, a festa começou desde o primeiro dia do programa. A cada domingo, ela reúne amigos, parentes e fãs da cantora em casa para acompanhar as apresentações da sobrinha. "Todo domingo é uma folia aqui em casa. Assistimos todos juntos. A casa fica lotada de pessoas que vêm demonstrar o carinho por Ludmillah", revelou.

Para a final do The Voice, a família e componentes do fã- -clube de Ludmillah (Fã-Clube do Pah) prometem fazer uma grande reunião para assistir à última apresentação do programa. "Já personalizamos camisas com a foto dela e estamos convocando todos os amigos do bairro de São Marcos, onde ela mora e tem muitos fãs", disse Roniere Brito, criador do fã-clube, que já reúne cerca de mil seguidores nas redes sociais.

Confraternização - Na casa da família de Ju Moraes, o clima também é de festa. Reunidos na casa da avó da cantora, em Conceição do Jacuípe (a 97 km de Salvador), os parentes pretendem assistir à apresentação juntos. "A torcida é enorme. A cidade toda está acompanhando e torcendo, a família está toda envolvida na disputa. Um tio de Ju até mandou confeccionar um outdoor fazendo campanha para ela", contou a mãe da intérprete, Cristiane Moraes, que embarcará na manhã de domingo para acompanhar a filha na final do programa.

Em Salvador, o fã-clube da banda Samba D'Ju, da qual ela é a vocalista, também promete uma grande confraternização. A reunião será em um bar no Rio Vermelho, para assistir à final e votar todos juntos. "Estaremos com nossos notebooks conectados e de olho na televisão desde as 14 horas. A expectativa é enorme, estamos torcendo muito para que Ju leve o prêmio", contou o presidente do fã-clube, Paulo Molinaro.

O programa do próximo domingo terá uma dinâmica diferente: na primeira parte, dois finalistas de Carlinhos Brown, Daniel, Claudia Leitte e Lulu Santos vão se apresentar juntos. Depois, os quatro finalistas retornam ao palco e voltam a cantar individualmente. No Twitter, Ju Moraes revelou um pouco sobre a rotina de ensaios e publicou fotos com a equipe. "Domingo vai ser demais", postou a cantora. No Facebook, Ludmillah pediu votos aos telespectadores para a final: "Gente, ligue mesmo, porque a vitória é nossa".

