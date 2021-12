Thammy Miranda vai escrever autobiografia

Thammy Miranda revelou nesta segunda-feira, 16, que está escrevendo uma autobiografia, ao lado da autora Marcia Zanelatto. ""É com muita honra que divido com vocês esse novo projeto! Sempre gostei muito de escrever, até como forma de desabafo", postou a filha de Gretchen no Instagram. O lançamento será em setembro, na Bienal do Livro de São Paulo.

Thammy disse que o livro será para "ajudar muitas pessoas a não passar pelo que eu passei". " Ajudar também os pais a entender o que está acontecendo dentro dos seus filhos, e ajudar os que não entendem porque somos assim a nos respeitar. Setembro na Bienal do Livro", escreveu.

