Thammy Miranda pode estar namorando com evangélica

A atriz Thammy Miranda, que está no ar na novela Salve Jorge, pode estar namorando com uma mulher evangélica, o que vem criando polêmica nas redes sociais. No último dia 27 de março, uma loura chamada Nilceia Oliveira publicou uma foto no Facebook, acompanhada da filha da cantora Gretchen, onde assume o suposto relacionamento.

''Quero acordar de manhã com você ao meu lado, quero chegar a noite e jantar com você. Quero compartilhar com você cada detalhe bobo do meu dia e ouvir cada detalhe do seu. Quero rir junto com você e dormir com você em meus braços, porque você não é só alguém que amo, você é a melhor parte do que sou, e não consigo me imaginar desistindo disso ", disse a mulher na publicação.

"Ter te conhecido foi a melhor coisa que me aconteceu. Obrigado por estar na minha vida e fazer desses seis meses que estou com você a mulher mais completa do mundo. E mesmo que eu pudesse escolher quem amar dentre as 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, eu ainda escolheria amar você. Eu te amo, vidinha", completou a suposta namorada da atriz.

Críticas - A jovem Nilceia, que compartilha doutrinas evangélicas em sua página oficial no seu Facebook, foi elogiada por muitos amigos pela coragem, mas também criticada por companheiros de fé.

"Garota, você pode se dizer evangélica, mas isso não te garante o nome inscrito no Livro da Vida. Quando você morrer, e no outro lado ter o ajuste contas com o Criador, vai se arrepender no pó e na cinza. Se quer ser homossexual larga da congregação. Não envergonhe os cristãos brasileiros", diz um dos comentários postados na página.

Apesar da declaração da jovem evangélica, Thammy Miranda ainda não assumiu o relacionamento oficialmente, e se diz solteira ao responder perguntas sobre relacionamentos.

