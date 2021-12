Thammy Miranda fala sobre cirurgia para retirada dos seios

Dez dias após a cirurgia para a retirada dos seios, Thammy Miranda falou sobre a decisão e o período pós-operatório.

Em entrevista ao site Ego, ela revelou que o procedimento era um desejo antigo, já que não se sentia feliz com seu corpo.

"Eu iniciei a minha carreira dançando com a minha mãe e sendo completamente feminina. Mas nunca foi a forma que eu me sentia bem. Você ser transexual é realmente estar num corpo errado. Isso requer um tempo pra você entender e saber o que está acontecendo, não é tão fácil e tão simples. Talvez se na minha infância, quando eu queria andar de bermudão, cortar o cabelo e fazer coisas de menino, minha mãe e meu pai tivessem percebido e entendido, talvez eu não tivesse sofrido tudo isso e não estaria passando por uma cirurgia agora, aos 32 anos. Talvez eu já estaria vivendo como um menino há um tempo. Mas enfim, foi assim que aconteceu", disse ela.

Além da retirada das mamas, Thammy aproveitou a oportunidade e também passou por uma lipoaspiração. "Foi uma operação de mais ou menos cinco horas, mas foi tranquila. O pós-cirúrgico foi bastante dolorido. Eu fiquei com um dreno no peito. Só retirei ele essa semana e agora que as coisas começaram a melhorar. Comecei as sessões de drenagem e daqui pra frente é vida normal", revelou.

Antes da cirurgia, Thammy já havia negado os boatos de que faria mudança de sexo. Na época, ela afirmou: "Não vou ter um pênis".

