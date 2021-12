Thammy Miranda critica Patrícia Abravanel: "falou besteira"

Assim como Tiago Abravanel e Luana Piovani, o ator Thammy Miranda decidiu se posicionar sobre a polêmica envolvendo as declarações da apresentadora Patrícia Abravanel no programa de seu pai, Silvio Santos, no último fim de semana. Ele gravou e compartilhou um vídeo em seu perfil oficial no Facebook na noite desta terça-feira, 10.

"Eu queria gravar esse vídeo para falar sobre o vídeo da Patrícia Abravanel, que ela falou lá no Jogo dos Pontinhos sobre homossexualidade. Patrícia, estou assistindo há meia hora vários vídeos tentando te defender, mas não tem condições. Realmente você falou besteira", iniciou.

Thammy seguiu explicando para Patrícia que não se usa mais a terminação "ismo" ao se falar de sexualidade e identidade de gênero. "Acho que você deve procurar sobre transexualidade e homossexualidade. O 'ismo', homossexualismo como você falou, é mais prova de que você não sabe do que está falando. Porque nem existe mais 'ismo', porque 'ismo' remete a doença. Já está mais do que comprovado que não é uma doença. Mas eu acredito do fundo do meu coração que não é por maldade que você fez isso", disse.

"Sua família não é homofóbica, seu pai sempre me recebeu muito bem no programa dele, com muito carinho, muito respeito. Então acredito que não foi por maldade, mas você é uma formadora de opinião. Então você tem que tomar cuidado com o que fala porque muitas pessoas seguem o que você fala", completou, enfatizando a posição da apresentadora como formadora de opinião.

O ator, então, finalizou o vídeo pedindo para que Patrícia buscasse saber mais sobre o assunto antes de comentá-lo e sugeriu uma outra forma de retratação.

"Dá uma pesquisada, de boa, de coração, sobre o que é transexualidade e homossexualidade. E aí quem sabe a gente pode até propor uma roda de conversa pra você participar e quem sabe conhecer mais sobre esse universo e, quem sabe mudar sua opinião. Respeito muito sua opinião, assim como quero que respeitem a minha. Mas como você disse na sua retratação, você quer propagar o amor. Então vem conhecer um pouquinho do que a gente passa, do que a gente vive, sobre o que a gente conversa e quem sabe você mude de opinião e você vai se retratar de uma forma diferente", argumentou.

Da Redação

