Thaís Bianca comemora Páscoa de coelhinha em rede social

A ex-panicat Thaís Bianca aproveitou o domingo de Páscoa para postar em sua conta no Instagram fotos vestida de coelhinha.

A modelo posou para o site Paparazzo e a revista Playboy de abril e teve um vídeo do making off postado no YouTube (veja abaixo). É tida como uma das mais bonitas assistentes de palco que já passsaram pelo Pânico.

Seu site tem muitos acessos e mais fotos. Clique no link para conferir.

