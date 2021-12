Thais Araújo brinca no Porto da Barra com o filho João

A atriz Thais Araújo, em descanso após viver a 'empreguete" Penha, da novela Cheias de Charme, da rede Globo, aproveitou o domingo de sol na praia do Porto da Barra, em Salvador, para onde levou o filho João, de sua união com o ator baiano Lázaro Ramos, atualmente protagonista da novela Lado a Lado, também da Globo.

A atriz brincou na areia com o menino, levou-o para o mar e demonstrou bastante descontração e simpatia, embora a praia estivesse cheia.

Thais, na sua incursão pelas areias do Porto, vestiu um biquini tomara-que-caia e um camisão com estampa de folhas, bem na tendência do Verão 2013, e deixou os cabelos presos no alto da cabeça. Também não abriu mão dos óculos escuros e de todo um "kit bebê" para o pequeno João Vicente, com toalhas, fraldas, água mineral, sombreiro e protetor solar.

