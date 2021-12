Thaila Ayala seria pivô da separação de Timberlake e Biel

A revista norte-americana "OK!" trouxe uma reportagem de capa sobre o fim do casamento de Jessica Biel e Justin Timberkale e sobre o suposto pivô da separação: um envolvimento com a atriz Thaila Ayala, recém-separada do ator Paulo Vilhena.

De acordo com a publicação, há rumores de que a brasileira teria se envolvido com o astro quando ele se apresentou no Rock in Rio, em setembro do ano passado.

Na época, Thaila ainda estava casada com Vilhena e negou a história. O ator chegou a brincar com os rumores e declarou que se fosse verdade, a mulher "teria mandando muito bem".

Os boatos que circularam no Brasil chegaram até Jessica que questionou o marido. Timberlake disse que tudo não passava de fofocas, mas uma fonte informou à revista que Jessica não acreditou nele.

A publicação ainda diz que o fim da relação também está relacionada a resistência de Justin em começar uma família. O astro teria escolhido forcar em sua turnê, enquanto Jessica tem planos de ser mãe.

Outro motivo seria o fato de Timberkale tirar a aliança quando se apresenta, o que deixa a atriz magoada.

A revista ainda afirma que Jessica já se encontrou com advogados para tratar do divórcio.

adblock ativo