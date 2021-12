Thaila Ayala posa de biquíni em Fernando de Noronha

Thaila Ayala está aproveitando sua viagem a Fernando de Noronha para fazer um book do cenário paradisíaco que vai encontrando no arquipélago. Nesta manhã, a atriz postou uma foto que aparece de biquíni, deitada nas pedras.

A atriz já havia publicado no Instagram, uma foto em que aparece praticando Slackline em uma das praias no lugar. Thaila também chamou atenção pela boa forma que vem exibindo. Em um dos registros, ela recebeu muitos elogios dos seus seguidores na rede social depois de aparecer de costas com um biquíni pequeno, deixando o bumbum à mostra.

