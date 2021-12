Teto de set cai na cabeça de "The Rock"

O ator e lutador norte-americano Dwayne "The Rock" Johnson levou um susto durante as gravações do filme "Central Intelligence", quando parte do teto do set de filmagens se desprendeu e caiu sobre sua cabeça.

De acordo com o site "Uproxx", o incidente aconteceu na terça-feira, 2, quando o ator Kevin Hart, seu colega de cena, bateu a porta com força ao entrar em uma sala onde "The Rock" estava. Com o impacto, um pedaço do teto desabou.

Assista vídeo do acidente, publicado no Instagram:



Na legenda do vídeo, Hart disse que "quase quebrou o pescoço" de "The Rock".

"Eu quase matei Dwayne 'The Rock' Johnson no set ontem… Eu posso rir para caramba agora, porque ele não se machucou, mas eu estava assustado demais no começo! Eu tive que compartilhar isso com vocês… Acho que esse terremoto de San Andreas vai na cabeça dele...literalmente…Essa foi uma piada inteligente! Tenham cuidado com The Rock, galera", escreveu o ator lembrando do filme "Terremoto - A Falha de San Andreas", estrelado por Dwayne e recém-lançado no Brasil.

"The Rock" é conhecido por seus personagens em filmes como "O Escorpião Rei" (2002) e "Hércules" (2014).

