Termina casamento de Caio Blat e Maria Ribeiro, diz site

Após sete anos de casamento, chegou ao fim a relação dos atores Caio Blat e Maria Ribeiro. Segundo o site Retratos da Vida, do jornal Extra, o fim do casamento não foi amigável - e uma pessoa teria sido o pivô da separação. Os dois são pais de Bento, de 4 anos.

Os dois estão no ar em "Império", onde vivem o ex-casal Zé Pedro e Danielle. A Retratos da Vida entrou em contato com a assessoria do casal, que afirmou que o casamento segue bem. Porém, a coluna afirma que, nos bastidores da Globo, todos já sabem do término do casamento.

