"Tenho certeza que será único", diz cantor Cristiano Araújo

Cantor, fará show nesta terça-feira, 17, no camarote Villa Mix, em Ondina



Qual é a sua expectativa em participar do Carnaval?

Estou ansioso para receber essa energia boa do público de Salvador. Tenho certeza de que será único.

Neste ano, a axé music completa 30 anos. O que você conhece do gênero? Tem algum artista que gosta?

Eu adoro! Tive a oportunidade de fazer um show no Festival de Verão e convidei meu amigo Léo Santana. Na época, nós fizemos uma homenagem aos 30 anos da axé. Sou fã do Harmonia do Samba, já cheguei a gravar duas canções da banda.

Fora o Carnaval, já tem projetos novos engatilhados?

Tenho alguns projetos para este ano. É o que posso adiantar. Estou em uma nova fase em minha carreira após assinar com a Audiomix.

