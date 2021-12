Taylor Swift diz que mãe tem câncer e faz apelo na web

A estrela pop Taylor Swift, famosa por compartilhar eventos importantes de sua vida, disse nesta quinta-feira que sua mãe tem câncer e fez um apelo aos seus milhões de fãs para dizerem aos pais para realizar exames para a doença.

A cantora de "Shake It Off" afirmou em um post no site de microblog Tumblr que sua mãe estava se sentindo bem, mas ela e seu irmão pediram que fizesse um check-up.

"Os resultados chegaram e estou triste por dizer a vocês que a minha mãe foi diagnosticada com câncer", disse ela. "Eu gostaria de manter os detalhes de sua condição e planos de tratamento de forma privada, mas ela quer que vocês saibam."

A vencedora do Grammy, de 25 anos, que tem mais de 70 milhões de fãs no Facebook, afirmou que sua mãe, Andrea Finlay, queria que a notícia fosse divulgada para que outros pais "ocupados" se lembrem de fazer exames.

Assim que Taylor Swift fez o anúncio, os fãs responderam rapidamente no Twitter em #PrayForMamaSwift (rezem pela mãe de Swift).

O álbum "1989" da cantora foi o mais vendido de 2014, com 3,66 milhões de cópias comercializadas nas primeiras nove semanas após o seu lançamento, de acordo com a Billboard.

adblock ativo