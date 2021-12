Tatau só sai do Ara Ketu se pagar multa, diz empresário

O burburinho sobre a saída de Tatau do Ara Ketu ganha novas versões. Por um lado, a direção do grupo diz que, após o Carnaval, avaliará se o cantor continuará ou não na banda, mas que não tem nada fechado. "Precisamos avaliar o que será melhor para ambas as partes", afirmou Cristiano Lacerda, filho da empresária do Araketu, Vera Lacerda.

Por outro, o empresário Paulo Borges (da Carreira Solo Produções Artísticas), que tem contratos com o Ara Ketu e com Tatau, afirmou que o artista continuará até março de 2015. "Pelos contratos, o Ara Ketu só pode ter Tatau como vocalista", disse ele, levantando um porém: "Caso saia, eles terão de pagar uma multa altíssima". O empresário não falou de valores.

O disse-me-disse sobre a saída de Tatau começou após o cantor não desfilar no domingo, 2, no Centro. Segundo Paulo Borges, o desfile não ocorreu por não ter tido patrocínio para bancar os custos da banda, que seriam de R$ 100 mil. "Como não pagaram, não quisemos ter prejuízos", justificou Borges. Tatau, por sua vez, não foi localizado para falar sobre o assunto.

adblock ativo