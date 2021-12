Tatau apoia campanha em prol de pessoas com deficiência

O cantor Tatau, vocalista da banda Ara Ketu, abraçou a campanha Dia do Bem, que busca ajudar pessoas com deficiência que buscam atendimento na Fundação José Silveira, em Salvador.

Os cantores Manno Góes, Levi Lima, Luiz Caldas, Leo Santana, Durval Lelis, entre outros, também fazem parte da campanha, que é promovida pela rede de sanduíches Subway.

No dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, toda a renda do sanduíche de frango da Subway, nas 107 unidades existentes na Bahia, será revertida para o Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR) e para o Centro Pestalozzi de Reabilitação, unidades da Fundação.

